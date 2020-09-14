الحكومة تسمح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة بإجراءات احترازية

قررت اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا، السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية كما قررت اللجنة عودة معرض الكتاب بالإسكندرية في مناطق مفتوحة بشرط الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية والبيئية.



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