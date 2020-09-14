الشاب الذي دهسه صالح جمعة بسيارته يكشف لـ"اليوم السابع" تفاصيل التصالح

قال عمرو خليل الشاب الذي تعرض للدهس بسيارة صالح جمعة لاعب النادي الأهلى، إن الأمر أصبح منتهيا، وتم إقرار التصالح بينه وبين اللاعب، بعد تدخل أحد أفراد عائلته، وإقناعه بالصلح مع اللاعب.

وتابع "خليل" في تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلًا: "أنا بقيت بخير والتصالح تم قدام النيابة وكدة تمام الحمد لله"، مؤكدًا أنه تراجع عن موقفه الرافض للصلح مع اللاعب في بداية الأمر، بعد تدخل من ابن عمته وإقناعه بالتصالح قائلًا:" خلاص بقى الموضوع خلص، وأصبح منتهى".

وعن موقف القضية في النيابة العامة، وهل سيتم حفظها بعد إقرار الطرفين التصالح، أكد "عمرو"، أنه لا يعرف ما سيتم في القضية بعد التصالح، وأن المحامى الخاص به هو الذي يتابع الأمور القانونية.

وكان لاعب الأهلى صالح جمعة، تصالح مع الشاب الذى دهسه بسيارته بمنطقة كورنيش النيل فى الجيزة فى شهر مارس الماضى، حيث تنازل المجنى عليه عن الاتهام أمام نيابة قسم الجيزة، وحضر محمد النمر محاميا عن نادى الزمالك، بسبب أن السيارة المتسببة فى الحادث ملك عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.

الشاب الذى تعرض للدهس



