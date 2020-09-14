وزير الخارجية الروسى يلغي زيارته المقررة إلى برلين

أعلنت روسيا أن وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف ألغى زيارة كانت مقررة غدا إلى برلين إثر إدخال الأخيرة تعديلات طارئة في جدولها وتقصير مدة اجتماعه بنظيره الألماني هايكو ماس، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ، معارضة بلاده لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في إقامة تحالفات ضد دول أخرى، من بينها الصين.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء عن لافروف قوله - ردا على سؤال حول كيفية تقييمه لدعوة واشنطن لدول أخرى لأن تنضم إلى تحالف دولي ضد الصين - "إن روسيا تعتبر ذلك سياسة غريبة عليها، مؤكدا أن موسكو تحاول بناء علاقات ودية مع الجميع دون وضع شروط".

وأضاف "لا روسيا ولا الصين ولا حلفاؤنا يعرضون أبداً على أحد ما أن يكونوا حلفاء ضد شخص ما.. وموسكو تتمتع بثقافة دبلوماسية وسياسية مختلفة تماما".

