الدولة تنفذ امتدادا عمرانيا واستثماريا وتنمويا بأسوان.. اعتماد 151 مليون جنيه لتنفيذ شبكة طرق حديثة للاستفادة من الثروات المعدنية.. رصف وتطوير طريق وادى العلاقى بطول 180 كيلو متر بجنوب شرق المحافظة.. صور

تسعى الدولة المصرية لإحداث طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن والقرى بهدف إنشاء شبكة طرق تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، حيث تشهد محافظة أسوان مشروعات متعددة فى قطاع رصف الطرق الرئيسية والداخلية، كما تم إدراج بعض الطرق الداخلية فى خطة الرصف لتمهيد الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ المشروعات القومية و بناءاً على خطة الدولة فى تنمية الصعيد وإستكمالًا لخطة المحافظة لتجميل وتطوير ورصف وتسوية الشوارع وإعادة رصف وكشط المطبات بالطرق الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة بالمحافظة وإستكمال أعمال الرصف بالمراكز والأحياء.

كما يتم حالياً تكثيف أعمال الرصف للإنتهاء من رصف الطرق بالكامل، فضلا عن متابعة تنفيذية مستمرة لأعمال ونسب التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية والإشتراطات الهندسية ومعايير الجودة والجداول الزمنية المقررة.

فى البداية يؤكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن موافقة الفريق كامل الوزير وزير النقل على إدراج مشروع إعادة رصف وتطوير طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 180كم جنوب شرق مدينة أسوان ضمن خطة العام المالى 2020/،2021، وذلك بناءاً على طلب المحافظة وإستجابة للمطالب الجماهيرية بعد الزيارة الميدانية التى قام بها المحافظ لقرية وادى العلاقى الشهر الماضى، بالإضافة إلى خلق إمتداد عمرانى وإستثمارى وتنموى جديد للإستفادة من الثروات التعدينية والمحجرية التى تتمتع بها هذه المنطقة الواعدة.

ولفت اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إلى أنه بالتوازى مع ذلك تم اعتماد 151,1 مليون جنيه لإعادة رصف ورفع كفاءة العديد من الطرق الرئيسية والداخلية من أبرزها طريق السماد وحتى المنطقة الصناعية بالعلاقى بطول 8 كم، بجانب طريق كورنيش النيل القديم ومداخله بداية من المدخل الشمالى وحتى حديقة فريال وشارع الفنادق بطول 8 كم.

وأضاف اللواء أشرف عطية أن الخطة الإضافية تشمل طريق كسر الحجر ومداخله، والطريق الدائرى بدءاً من المستشفى الجامعى، وحتى ميدان المحطة بطول 5 كم، علاوة على شارع شرق البندر بداية من النجدة وحتى النفق، فضلاً عن الشارع الجديد وشوارع المطار والبركة وعباس فريد والشواربى الجديد بإجمالى أطوال 8 كم، وهو الذى يتوازى مع إعادة رصف شارع أبطال التحرير ومداخله، وأخيراً منطقة أطلس وشارع هميمى الجبلاوى بإجمالى أطوال 5 كم.

وأشاد محافظ أسوان، بالدعم الحكومى اللامحدود من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى فى كافة القطاعات وهو ما يساهم بدوره فى الإرتقاء بمستوى شوارعها الرئيسية والداخلية بما يتواكب مع إستضافتها للعديد من الأحداث والمنتديات والمؤتمرات الدولية والقارية.

وأكد اللواء أشرف عطيه، أنه تم إعطاء الأولوية فى رصف الطريق بالمدن والقرى طبقاً للمطالب والإحتياجات الجماهيرية والطرق التى تخدم أكبر قطاع من المواطنين بهدف تخفيف الأعباء عنهم وعن أصحاب المركبات بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة، وخاصة أنه سيراعى مع الرصف إعادة تأهيل البلدورات والأرصفة والتخطيط والعلامات الإرشادية، فضلاً عن تنفيذ أعمال التجميل والتشجير والدهانات والإنارة لتتحول إلى بانوراما جمالية تتناسب مع المكانة الحضارية والتاريخية لعروس الجنوب.

وقد أكد اللواء أشرف عطية، على أن محافظة أسوان تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة بإنشاء مشروعات كبرى لمحاور وكبارى عرضية على نهر النيل تهدف لخلق شرايين تنموية تربط بين شرق وغرب النيل وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتاً إلى أن يجرى حالياً تنفيذ 3 محاور على نهر النيل وهى محور وكوبرى خزان أسوان الحر البديل لخزان أسوان القديم بطول 5.4 كم وعرضه 29 متر بواقع 3 حارات فى كل إتجاه ويتكون من عدد (2) كبارى رئيسية كوبرى على النيل وكوبرى الطريق الصحراوى الغربى، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية برابخ (مواسير – أنفاق) ، بجانب محور دراو الحر والذى سيربط الطريق الصحراوى الغربى بمركزى دراو ونصر النوبة ويبدأ من أمام قرية بنبان وحتى الطويسه فى الجانب الشرقى للنيل بالقرب من مدخل طريق بطول 17 كم.

وأوضح عطية أن المحور الثالث يتمثل فى محور وكوبرى كلابشة الجديد الذى يصل طوله إلى 23 كم وبعرض 21 متر فى إتجاهين بعرض 7,5 متر وعدد 2 حارة مرورية لكل إتجاه يشمل عدد 9 كبارى و 5 أنفاق ، ويخدم المحور الجديد نحو 350 ألف نسمة من أهالى قرى فارس غرب وفطيرة والدكة وكشتمنة ودابود وإمبركاب والسلسلة وكلابشة داخل نطاق مدينتى كوم أمبو ونصر النوبة، بجانب خدمة المصانع والمحاجر والرقعة الزراعية، مقدماً شكره للجهود المتميزة التى يقوم بها العاملين بوزارة النقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير، لإنجاز مثل هذه الأعمال العملاقة بمختلف محافظات الجمهورية.

من ناحية أخرى وفى إطار النهوض بمشروعات الرصف وإنشاء شبكة طرق مناسبة تربط قرى ومراكز المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتقليل الحوادث المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى مشروعات الطرق والرصف تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر2030، قامت لجنة من مديريات الزراعة والطرق بأسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمعاينة توسعات محور كلابشة الجديد بأسوان.

و تم إتمام معاينة منطقة غرب محور كلابشة الجديد من ناحية قرية فارس وذلك لتوسعات الطريق فى هذه المنطقة تزامنا مع قرب الإنتهاء من الكوبرى وبدء وضع الإجراءات الأخيرة وتم وضع آلية لبدء العمل، ومشروع محور كوبرى كلابشة العلوى على النيل وصلت نسبة التنفيذ به إلى 95 % تمهيداً لإفتتاحه خلال الفترة القادمة.

