نشرة منتصف اليوم من "تليفزيون اليوم السابع".. الحكومة توافق على إقامة معرض لمنتجات دمياط بالقاهرة.. إنتاج البترول يتخطى 64 ألف برميل يوميًا لأول مرة.. بلاغ ضد أحمد حسن وزينب.. والأهلى يستعد لحسم لقب الدورى

قدم"تليفزيون اليوم السابع"، نشرة منتصف اليوم، من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم رغدة بكر وكريستين رياض، والتي استعرض خلالها أبرز الأحداث المحلية والعالمية التي وردت على مدار الساعات الأخيرة، وبدأت نشرة منتصف اليوم أخبارها بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على إقامة معرضٍ دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث فى القاهرة، على غرار المعرض الدائم الموجود فى دمياط، وذلك من أجل التعريف بمنتجات المدينة من مختلف أنواع الأثاث، موجهًا بسرعة العمل على تنفيذه.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث، مؤكدًا على ضرورة استكمال المشروع.



رغدة بكر وكريستين رياض

كما تضمنت نشرة منتصف اليوم ما شهده المهندس كامل الوزير، وزيرُ النقل من انتهاءَ لإصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك بعد ترميمها، عقب الأضرار التى لحقت بها أثناء حفرِ مسار المترو وكذلك سفارة البحرين، حيث عاد اليوم سكانُ العمارة لشققهم، بعد استكمالِ أعمال الإصلاح.

وقالت الهيئةُ القومية للأنفاق إنه لم يحدث أى نوعٍ من الانهيارات بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوطٌ بسيط بأحد أركان العمارة وهبوطٌ فى الساحة الأمامية والسورِ الخارجى لسفارةِ دولةِ البحرين، وتم إصلاحُه ومعالجتُه والاطمئنان لسلامة العمارة وكذلك السفارة.

وانتقلت نشرة منتصف اليوم إلى ما أكده المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تقديم كافة أوجهِ الدعم للشركة العامة للبترول التى تمتلكُها الدولة بالكامل لتتبوأَ المكانةَ اللائقةَ بين شركات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الشركةَ حققت رقمًا قياسيًا لإنتاجها من الزيت الخام وتخطت 64 ألف برميل يومياً لأول مرة فى تاريخها، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التى مرت بها مختلفِ دول العالم خلال الفترة الماضية نتيجة جائحة فيروس كورونا .

وأشار الملا إلى أن معدل الإنتاج من حقول الشركة بلغ خلال العام حوالى 61 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، وبعد إضافة إنتاج الشركات المشاركة يتخطى إجمالي الإنتاج 95 ألف برميل يومياً.

وتابعت نشرة منتصف اليوم إصدار هيئةُ السكة الحديد منشورا رسميا يتيحُ لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطارات العادية بأنواعها بموجب الزى العسكرى، أو بطاقةِ إثبات الشخصية العسكرية أو استمارةِ السفر دون الرجوع لشبابيك صرفِ التذاكر .

وقال المنشور إن أفرادَ الجيش الذين يرتدون الزى العسكرى يستقلون القطارات مباشرةً دون الرجوع لشبابيك التذاكر، أو إذا كانوا يحملون استمارةَ سفرٍ ولا يرتدون زيا عسكريا، فعليهم إظهارُها لمشرف القطار دون الرجوع لشباك حجز التذاكر، إما إذا كانوا لا يرتدون زيا عسكرىا أو يحملون استمارةَ سفرٍ فيتم تغريمُهم وتحصيلُ الأجرة.



رغدة بكر وكريستين رياض

ثم استعرضت نشرة منتصف اليوم إعلان المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجتِه وذلك بسبب ترهيبهِما ابنتِهما الصغيرة واستغلالِها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة.

وقالت الدكتورة سحر السُنباطي أمينُ عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إنه فورَ رصدِ الفيديو، تم على الفور مخاطبةُ مكتبِ حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، وذلك لفتح تحقيقا قضائيا في الواقعة، مشيرة إلى أنه يوجد بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، بتهمة الاتجارِ في البشر.

أما عن الأخبار العالمية فقد استعرضت النشرة وصول رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتوقيع اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين ، وذلك بعدما غادر تل أبيب متوجهًا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ليوقع في البيت الأبيض على اتفاقيات التطبيع مع دولتي الإمارات والبحرين، ونشر المتحدث الرسمي باسم مكتب الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان صورةً لطائرةِ شركة "إل عال" الإسرائيلية قبل إقلاعها علي متنِها نتنياهو وزوجتِه ومسؤولين إسرائيليين، وقد ظهرت في الصورة أعلام الإمارات والبحرين وإسرائيل، وكُتب على الطائرة باللغة العبرية "شالوم"، وتعني "السلام".

كما تناولت النشرة إعلان الملياردير والمرشحُ المحتمل السابق للانتخاباتِ الرئاسية الأمريكية مايكل بلومبرج، ضخَ 100 مليونِ دولار في الحملةِ الانتخابية للمرشح الديمقراطي ونائبِ الرئيس السابق جو بايدن، سعيا للفوزِ بولاية فلوريدا، وفق ما ذكرتُه وكالةُ بلومبرج. ومن المقرر إنفاقُ هذه الأموال لتعزيز حجمِ المشاركةِ الانتخابية وزيادةِ شعبيةِ بايدن، كما سيتيحُ للحزبِ الديمقراطي بتوجيه جانبٍ من التمويل إلى ولايات أخرى.



رغدة بكر وكريستين رياض

يأتي هذا في الوقت التي تواجهُ حملةِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أزمهَ ماليهَ طاحنة، فيما يفكرُ ترامب في ضخِ 100 مليون دولار من أمواله الخاصة في الحملة لإنقاذِ وضعِها المالي.

أما عن أخبار حركة الطيران استعرضت النشرة تسيير شركة مصر للطيران، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 33 وجهة دولية تنقل على متنها ما يقرب من 3300 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وصرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركهَ تُراعى المسافات الاجتماعية المنصوصِ عليها داخلَ صالاتِ السفر والوصول، وارتداء الكمامات بشكل دائم وذلك ضمن خطةِ الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وعلى صعيد الأخبار الرياضية تضمنت النشرة استقرار الجهازُ الفنى للأهلي، بقيادةِ السويسرى رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذى يواجه الاتحادَ السكندري مساء اليوم الاثنين على ملعبِ برج العرب، في مباراةِ "حسمِ درع الدوري"، حيث سيتوج الماردُ الأحمر باللقب حال انتصاره.

ويدخل الأهلي مباراةَ الاتحاد مُحققاً العديدَ من الأرقام القياسية، فقد فاز في 23 مباراةً وتعادل في مباراتين وخسر مباراةً واحدة أمام الزمالك، فيما سجل لاعبوه نحو 63 هدفا واستقبل مرماه ثمانية أهداف فقط لا غير، أما زعيمُ الثغر الاتحادُ السكندري، فيحتل المركزَ الخامس برصيدِ 36 نقطة.

