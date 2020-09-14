كاف يدعم مؤمن زكريا فى أزمته الصحية: "فى انتظار رؤيتك قريباً"

حرص الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرا تحول دون لعبه كرة القدم فى الوقت الحالى، ونشر كاف عبر حسابه على إنستجرام صورة لمؤمن زكريا أثناء احتفاله بأحد أهدافه وفرحته الشهيرة وصحبها بتعليق: "فى انتظار رؤيتك قريبا".



مؤمن زكريا

ويغادر مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، إلى الولايات المتحدة الأمريكية نهاية سبتمبر الجارى لاستكمال رحلته العلاجية التى بدأها قبل فترة طويلة للتعافى من المرض الذى يُعانى منه وأبعده عن كرة القدم، ويُنهى حالياً إجراءات السفر للخارج وتحديداً الولايات المتحدة الامريكية لمواصلة برنامج العلاج الذى بدأه قبل عدة أشهر وتسببت "جائحة" كورونا فى تأجيل سفره طوال الفترة الماضية قبل أن يستقر على السفر مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



الكاف

من ناحية أخرى، وجه مسئولو النادى الأهلى الدعوة لمؤمن زكريا مهاجم الفريق السابق لحضور فعل التتويج بالدورى العام، والمقرر إقامته فى آخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه ببطولة الدورى العام، وقرر لاعبو الأهلى وإدارة النادى إهداء لقب الدورى هذا الموسم لمؤمن زكريا، بعد تعرضه لوعكة صحية قوية تحول دون لعبه كرة القدم فى الوقت الحالى، بينما قامت إدارة النادى بصرف عقد مؤمن زكريا كاملا لمدة 3 مواسم مع إعفائه من نسبة الضرائب لمساعدته فى تحمل مصاريف علاجه.

ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب الليلة حال الفوز على الاتحاد السكندرى وتتويجهم باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى، فى الوقت الذى أكد مسئولو اتحاد الكرة أن تسليم درع الدورى للأهلى سيكون فى آخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه بعد حسم الدورى بشكل رسمى.

وجهز مسئولو النادى الأهلى قمصانا خاصة للاحتفال بفوز الفريق الأحمر بلقب الدورى رقم 42 تمهيداً لارتدائها حال الفوز على الاتحاد السكندرى مساء اليوم وثم حسم لقب الدورى رسمياً، ويستعد لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للاحتفال فى ملعب برج العرب حال الفوز على الاتحاد السكندرى بالتتويج باللقب، رغم عدم استلام درع الدورى.

فى الوقت الذى أكد مسئولو اتحاد الكرة أن تسليم درع الدورى للأهلى سيكون فى آخر مباراة للفريق الأحمر على ملعبه بعد حسم الدورى بشكل رسمى.



