أبلغ رئيس الاتحاد الأوروبي الرئيس الصينى شى جين بينج، اليوم الاثنين، أن التكتل لن يقبل بعد الآن أن يستغله أحد، وطالب بعلاقة أكثر نزاهة في التجارة بين الجانبين.
وأبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الصحفيين عقب قمة عبر الفيديو مع شي "أوروبا بحاجة إلى أن تكون لاعبا لا ساحة للعب."
وقال "نريد علاقة تقوم على النزاهة نريد علاقة تجارية أكثر توازنا مع الصين."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يطالب الرئيس الصينى بعلاقة أكثر نزاهة فى التجارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.