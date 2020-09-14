الإمارات تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا لبعض الفئات

أجازت الإمارات العربية المتحدة، الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا، والذى سيكون متاحًا للفئات الأكثر تعاملاً مع المصابين بالفيروس.

وقال عبدالرحمن العويس، وزير الصحة الإماراتي بالإنابة فى مؤتمر صحفى، إن اللقاح سيكون متاحا للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي كوفيد19من أبطال خط الدفاع الأول.، مؤكدا أن اللقاح سيكون اختياريا.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 61,084 فحصاً ، تم خلاله تسجيل 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، مقابل 530 حالة شفاء، دون تسجيل أي حالة وفاة.

