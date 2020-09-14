صفقة بدر بانون للأهلى أغلى انتقال لمدافع مغربى فى التاريخ

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن إتمام صفقة انتقال بدر بانون، مدافع فريق الرجاء، إلى النادى الأهلى، بعقد لمدة 3 سنوات، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لتعزيز دفاعات المارد الأحمر، في الموسم المقبل، ووفقا لـ"راديو مارس" المغربي، فإن النادى الأهلى، نجح في إتمام صفقة ضم اللاعب بدر بانون، من الرجاء، بعقد لمدة 3 سنوات، في أغلى صفقة انتقال لمدافع مغربي، وكانت صحيفة "هسبورت" المغربية، قد أشارت إلى إن الأهلى والرجاء اتفقا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، لتصبح عند اكتمالها إحدى أبرز الانتقالات بين الدوريين المغربي والمصرى مقابل مبلغ مالى كبير، لم يتم الكشف عنه.

وأشارت الصحيفة إلى أن حسم الرجاء صفقة مروان الهدهودى، المنتظر أن يلتحق بالفريق "الأخضر" عقب نهاية الموسم الحالى من الدفاع الحسني الجديدى، جعلت الرجاء يوافق على السماح برحيل أحد الأعمدة الرئيسية.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين تتم منذ فترة فى سرية تامة، خاصة أن الفريقين معا يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصري ويحضران لمباريات حارقة لحساب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشددت الصحيفة على أن صفقة انتقال بانون إلى الأهلي المصري، حال اكتمالها رسميا، تؤكد أن الدورى المغربى "سوق" للأندية المصرية بعد رحيل كل من محمد أوناجم وأشرف بنشرقي وحميد أحداد فى وقت سابق لتقوية الأندية المحلية على حساب الأندية المغربية، خاصة خلال المواجهات التي تجمع الطرفين على المستوى القاري.



