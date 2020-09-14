رئيس وزراء الكويت يطلع الحكومة على تحسن الحالة الصحية لأمير البلاد

قال مجلس الوزراء الكويتى، في تغريدة على تويتر إن رئيس الوزراء أحاط المجلس اليوم الاثنين، بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.
وجاء في التغريدة "دعا مجلس الوزراء الجميع إلى استقاء المعلومات المتعلقة بصحة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من مصادرها الرسمية".
وأمير الكويت في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد عملية أجريت له في الكويت.
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