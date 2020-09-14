أهلى جدة يحسم تأهله لثمن نهائى دورى أبطال أسيا بهدف فى الشرطة "فيديو"

حسم فريق الأهلى السعودى تأهله إلى ثمن نهائى دوري أبطال أسيا، بعد الفوز على الشرطة العراقي بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا، أحرز هدف الفوز لفريق الأهلى السعودى ماركو مارين بالدقيقة 87 من أحداث الشوط الثانى للمباراة.

وأكمل الشرطة العراقي مباراته ضد الأهلى السعودى بـ 10 لاعبين بعد طرد علاء على مهاوي فى الدقيقة 46 من اللقاء.

بهذة النتيجة يرتفع رصيد الأهلى السعودى إلى النقطة 6 فى صدارة المجموعة الأولى، فيما يتجمد رصيد الشرطة عند نقطة واحدة فى المركز الثالث، ويأتى إستقلال طهران بالمركز الثانى بفارق الاهداف، فيما إنسحب الوحدة الإماراتى من منافسات البطولة بعد إصابة لاعبيه بفيروس كورونا وإلغاء نتائجه.

ودخل الأهلى السعودى والشرطة العراقي المباراة بتشكيل مكون من..



تشكيل الاهلى والشرطة العراقى



