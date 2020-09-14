ضبط مدرس لغة فرنسية أثناء حصة بها 250 طالبا داخل "سنتر" فى المنصورة

ألقت قوات الأمن بالدقهلية، القبض على مدرس لغة فرنسية أثناء حصة بها حوالى 250 طالبا وطالبة داخل أحد سناتر الدروس الخصوصية، بشارع الجلاء بمدينة المنصورة. وشنت الأجهزة الأمنية بمدينة المنصورة حملة مكبرة لضبط مراكز الدروس الخصوصية المخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم ضبط سنتر بشارع الجلاء، وتم التحفظ على مدرس لغة فرنسية، وتبين وجود 250 طالبا وطالبة داخل السنتر، وقامت الاجهزة الامنية بتصريف الطلاب من داخل السنتر، وتم اصطحاب المدرس إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.



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