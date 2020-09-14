تعرف على أبرز بنود اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل قبل 24 ساعة من توقيعه

يشهد البيت الأبيض غدا الثلاثاء مراسم توقيع اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل بحضور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ووزير الخارجية عبد الله بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

ومن شأن هذا الإنجاز الدبلوماسى التاريخى أن يعزز من السلام فى منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التى تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة فى المنطقة.

وتنص بنود الاتفاق على توقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى فى العالم العربى والإسلامي. وإذ تؤمن كل من الولايات المتحدة ودولة الإمارات وإسرائيل بإمكانية تحقيق إنجازات دبلوماسية إضافية مع الدول الأخرى، فإنها ستعمل معا لتحقيق هذا الهدف.

وستقوم الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل على الفور بتعزيز التعاون وتسريعه فى ما يتعلق بمعالجة وتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد. ومن خلال العمل معًا.

ويجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغى أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى فى القدس مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان.

ومباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة فى كافة المجالات.

