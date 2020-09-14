عبد الناصر محمد يبدأ مهمته مع بهلا العمانى بـ4 صفقات مصرية خلال أيام

أنهى عبد الناصر محمد، المدير الفنى السابق لفريق مصر، اتفاقه مع مسئولى نادى بهلا العمانى لتولى تدريب الفريق فى المباريات المتبقية من الدورى الحالى مع البقاء مع الفريق فى الموسم الجديد. وأرسل عبد الناصر محمد صورة جواز سفره إلى مسئولى بهلا من أجل استخراج التأشيرة وإتمام الإجراءات هناك، خاصة أن الإدارة تسعى لسفره سريعا إلى عمان لبدء الاستعداد لمباراة الفريق القادمة والتى تحدد لها يوم 23 أكتوبر المقبل.

واتفق عبد الناصر محمد على الحصول على راتب شهرى يفوق ما كان يحصل عليه فى نادى مصر، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى مع توفير سكن فاخر ووسيلة تنقل أثناء وجوده فى عمان.

واتفق مدرب مصر السابق على التعاقد مع 4 لاعبين مصريين خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تدعيم الفريق بالشكل الذى يخدم مخططه فى الحصول على البطولات مع بهلا العمانى. ويعاونه خلال رحلته فى عمان مصطفى عسكر فى منصب المدرب العام، ووسام اسماعيل مدرباً لحراس المرمى.

وأكد عبد الناصر محمد أنه سعيد بالإقدام على هذه الخطوة خصوصا فى ظل تمسك إدارة بهلا بالتعاقد معه وتوفير كافة سبل الدعم، وأنه فى انتظار استخراج التأشيرات الخاصة بكل أفراد الجهاز الفنى الذى سيعاونه خلال هذه الرحلة.

