أيمن أبو العلا يستقيل من حزب المصريين الأحرار..ويؤكد: عصام خليل ينتحر سياسيا

أعلن الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، استقالته من الحزب، اعتراضا علي سوء إدارة الدكتور عصام خليل للحزب خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في إضعاف بل إغراق حزب كان له شأن سياسي كبير نتيجة جهد سنوات من أعضاء الحزب في جميع المحافظات، مضيفا:"عصام خليل ينتحر سياسيا بدون مبرر".

وأضاف "أبو العلا" في بيان رسمي له، أن سلسلة من الأخطاء إرتكبها عصام خليل خلال إدارته للحزب، منها التخلص من الأعضاء الداعمين للحزب للاستئثار بالسلطة، وتقليص أعداد الهيئة البرلمانية الحزب من 64 نائب لـ9 نواب، وغلق كثير من المقرات في الشارع مما أثر علي نشاط الحزب في الشارع، بل تحول من حزب المصريين الأحرار، إلي حزب عصام خليل ومن حوله، وهو ما يتعارض مع المبدأ الديمقراطي الذي قام الحزب علي أساسه.

وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، إلي أن عصام خليل، رفض دخول القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ زعما منه باعتراضات تخص عدد المقاعد، وهو أمر غير حقيقي، وقام بفصل الأعضاء الذين دخلوا انتخابات مجلس الشيوخ تعسفيا بعدما رفض تشكيل لجنة للتنسيق مع القوي السياسية الاخري بخصوص انتخابات مجلس الشيوخ أو النواب، ورفض الاستماع لأعضاء الهيئة البرلمانية والمكتب السياسي.

واختتم الدكتور أيمن أبو العلا بيانه،: "شاركت في المصريين الأحرار إيمانًا بالأيدولوچية التي بنينا الحزب معا متمسكين بها، ولكن ما يحدث الآن هو هدم للحزب بفعل فاعل، وهدم للكيان الذي مارسنا فيه عمل سياسي نظيف في الماضي، وهو ما لا يتسق مع مبادئي في العمل السياسى".