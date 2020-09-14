إصابة ديفيد سيزا مساعد فايلر فى الأهلى بفيروس كورونا

أعلن مسئولو الأهلي إصابة ديفيد سيزا المدرب العام للفريق بكورونا، وذلك بعد تأكد إصابة ثنائي الفريق ياسر إبراهيم والحارس علي لطفي بالفيروس، وهو سبب استبعادهما من مواجهة الاتحاد السكندري في المواجهة المقامة بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز.

بدأ الأهلي المبارة بتشكيل مكون من محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى، ويجلس على دكة الأهلى كل من: مصطفى شوبير وعربى بدر وجيرالدو وأحمد فتحى ومحمود وحيد وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان وكهربا، فيما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي : محمود الزنفي، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبري رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة مُحققاً العديد من الأرقام الجيدة للغاية منها سلسلة الأنتصارات المُتتالية فالمارد الأحمر خاض 26 مباراة فاز فى 23 وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبو الأحمر 63 لاعباً واستقبل 8 أهداف ليبقى المارد الأحمر الأفضل هجوماً ودفعا بين أندية الدورى مُتربعاً على القمة برصيد 71 نقطة، أما الإتحاد فيحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة نقطة من أصل 25 مباراة خاضهم فى المسابقة، حيث فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 27 واستقبلت شباكه 23 هدفا، ويرغب الأهلي في الفوز بالمباراة للفوز ببطولة الدوري العام للمرة 42 في تاريخه رسمياً



