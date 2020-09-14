بقال يضرب ابنه حتى الموت عقابا لحصوله على حلويات دون دفع ثمنها بالبحيرة

شهد مركز الدلنجات بالبحيرة جريمة بشعة، حيث قام أب يعمل بقال بمساعدة صديقه بضرب ابنه البالغ من العمر 14 عاما حتى لفظ أنفاسه الأخيرة لمعاقبته على الحصول حلويات دون أن يسدد ثمنها. كان اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من العميد محمد شعراوى مدير المباحث الجنائية. وبالفحص تبين وصول "محمد ع ال" 14 سنة طالب بالصف الأول الثانوى إلى مستشفى الدلنجات العام جثة هامدة إثر اعتداء عليه من آخرين.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليه، "علاء م ال " و "عرفة ق ا" شريك والده فى محل بقالة، حيث قاما بالتعدى عليه بواسطة خرطوم مياه لمعاقبته على الحصول على حلويات من محل البقالة الخاص بهما دون تسديد ثمنها وانتقلت أعضاء النيابة العامة لمناظرة جثة الطفل والتصريح بدفنه عقب العرض على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

