عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا عقب وصوله السعودية "صور"

أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عقب وصوله إلى المملكة للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي 90، حيث شارك حسابه الرسمي على إنستجرام عددا من الصور خلال غنائه وسط عدد من الحضور عقب وصوله إلى السعودية، ومن المقرر أيضا أن يحيي حفله الغنائي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم 26 سبتمبر الجاري.



عمرو دياب عبر إنستجرام

وكانت الهيئة العامة للترفيه فى المملكة العربية السعودية كشفت أن 4 فنانين مصريين سيشاركون في حفلات اليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشرت بوسترات لمواعيد حفلات النجوم عمرو دياب ومحمد حماقى وأنغام وتامر عاشور.



الفنان عمرو دياب

ومن المقرر أن يقام حفل الهضبة عمرو دياب يوم 26 سبتمبر الحالى في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أما حفلتا تامر عاشور وأنغام ستقامان فى 24 سبتمبر بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

الهضبة في السعودية

وفي وقت سابق، طرح النجم الكبير عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" كليب أغنيته "ده لو اتساب" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران"، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندى.



الهضبة

كما طرح الهضبة مؤخرا كليب أغنيته "يوم تلات" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، والتي صدرت في ألبومه الأخير "سهران"، حيث صورها مع فرقته الموسيقية في مدينة الساحل الشمالى، وسط أجواء صيفية، وأغنية "يوم تلات" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندى وحققت الأغنية نجاحاً لافتاً بعد طرحها فى الألبوم.



حفل للهضبة



عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا عقب وصوله السعودية



