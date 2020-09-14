الأهلى فى زمن كورونا سيطرة فى جميع الألعاب الجماعية ما عدا السلة

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تسعى الألعاب الجماعية فى النادى الأهلى إلى مواصلة السيطرة المحلية على صعيد الألعاب الجماعية، خاصة فى زمن كورونا وصعوبة الموسم، حيث يسعى فريق كرة القدم فى مواجهة الليلة أمام الاتحاد السكندرى إلى حسم اللقب الـ 42 للقلعة الحمراء فى المواجهة التى تجمعهما ضمن الجولة الـ 27 بالدورى الممتاز على ملعب برج العرب.
سيطرة فى الطائرة
واصلت الكرة الطائرة فى النادى الأهلى سيطرتها على البطولات، فى ظل نجاح فريق الرجال فى حسم اللقب مساء الجمعة قبل الجولة الأخيرة أمام الزمالك اليوم الإثنين بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 /1 والوصول إلى النقطة 60 ليقضى على آمال الزمالك فى البحث عن اللقب.
كما نجح أيضا فريق سيدات الكرة الطائرة فى النادى الأهلى فى حسم لقب الدورى مبكرا تحت قيادة المدير الفنى حمدى الصافى، ليتوج مع الأهلى بالبطولة الـ17، حيث حقق الدورى 6 مرات و كأس مصر 5 مرات وبطولة أفريقيا 4 مرات والبطولة العربية 3 مرات.
سيدات اليد
أما سيدات اليد فيطمحن فى تحقيق الفوز على الشمس فى المباراة التى ستجمعهما غدا الثلاثاء فى الجولة الختامية لدوورى العمومى من أجل الوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد صاحب اللقب.
إخفاق السلة
أما عن كرة السلة فى الأهلى فأخفقت فى تحقيق دورى السوبر الذى خطفه الاتحاد السكندرى بالفوز بنتيجة 3 / 1 فى مجموع اللقاءات التى ستحدد البطل مما تسبب فى عدم لعب المباراة الخامسة لحسم الفريق السكندرى اللقب مبكرا.
كرة القدم
أما فريق الكرة بالنادى الأهلى فنجح فى الاقتراب بقوة من حسم اللقب بالوصول إلى النقطة 71 بالفوز على الإسماعيلى الجمعة الماضى، حيث إن تحقيق أى فوز فى المباريات المقبلة يمنح الأهلى لقب الدورى، خاصة أنه يتربع على عرش القمة منفردا وبعيدا عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب المركز الثانى بـ49 نقطة.
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