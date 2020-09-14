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وائل جسار يشيد بالراحل بليغ حمدى ويصف ألحانه بالخالدة

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قال الفنان اللبناني وائل جسار: "إن مصر هي أم الفن والملحنين والمطربين، الفنان الراحل بليغ حمدي اسم كبير في عالم الفن، وتربيت على أغانيه وإحساسه في الألحان"، معقبا: "ربنا خلق بليغ حمدي ومخلقش غيره في الألحان".

وأضاف وائل جسار، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائيةTeN ، اليوم الإثنين، أن الراحل قدم العديد من الأعمال الخالدة لكبار الفنانين والمطربين، وتابع: "وكنت أتمنى أن أكون من هذا الجيل حتى أتشرف بتلحينه لي"، مؤكدا أن مثل هذا الأغاني لا نرى مثلها اليوم، وهي مناسبة لجميع الأجيال والإعمار، وهذا هو الفن الصحيح الذي لا يموت".

وأكد الفنان اللبناني: "جميع أغاني العملاقة وردة جميلة جدا، وأنا قمت بغناء الكثير من الأغاني لها، منها: لولا الملامة، وقال إيه، وكان حليفها النجاح، لأن هذه النوعية من الأغاني لابد أن يكون الفنان صادقا في تقديمها".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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