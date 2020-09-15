حسنى عبد ربه يعقد جلسة مع وزير الرياضة لبحث إنقاذ الإسماعيلى

أكد حسني عبد ربه، قائد نادى الإسماعيلى السابق، أنه سيعقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث إنقاذ قلعة الدراويش بعد تراجع النتائج بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه لا يطالب بإقالة إبراهيم عثمان رئيس النادى ولكن نسعي لإنقاذ الإسماعيلى.

وأضاف حسني عبد ربه فى تصريحات تليفزيونية أن محمد حمص المدرب العام للفريق رحل عن الدراويش بسبب رغبته في ذلك وليس كما تردد حول طلب المدرب الجديد البرازيلي ريكاردو رحيله، مؤكداً: "حمص رحل بسبب عدم وجود دور له".

وأعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة هيرون ريكاردو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق المقاولون العرب فى الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى العام، فى المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء على ملعب استاد الإسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء وجاءت كالتالى: فى حراسة المرمى محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح، خط الدفاع محمد مجدى الجمل – إبراهيم أبو اليزيد – محمد كماتشو – محمد عمار – محمد بيومى – محمود البدرى – محمد نصر، خط الوسط عماد حمدى – عمر الوحش - أحمد مدبولى – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – همام طارق – محمد مخلوف – محمود دونجا – بيكينى سيلفا، خط الهجوم محمد الشامى – محمد حمدى زكى – شيلونجو. وأنهى الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مرانه الأخير قبل مواجهة المقاولون العرب اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرون من مسابقة الدورى العام.



