مرتضى: اليوم ماتت مبادئ الأهلى وصالح يُعامل كـ"العبيد" وكهربا يعامل بطريقة خاصة

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن مبادئ وقيم النادى الأهلى تم إعلان وفاتها اليوم، عقب مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" فى مباراة الاتحاد السكندرى عقب التعدى على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وزملائه فى الفريق، موضحًا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك خلال برنامج زملكاوى، أنه يتم معاملة "كهربا" بطريقة خاصة وفى ذلك الوقت يتم معاملة صالح جمعة بطريقة الـ"العبيد" وأبناء النادى أمثال حسام عاشور.
وعلق رئيس الزمالك على قرار اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، بإقامة مباراة الفريق الأبيض أمام الحرس بالدوري الممتاز قبل مواجهة الرجاء المغربي بـ 5 أيام، قائلاً: "عمرو الجنايني يريد أن يذهب الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى المغرب في نصف نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية وكافة لاعبيهم مصابة".
وواصل: "البطولة ستُدون باسم مصر سواء تُوج بها الزمالك أو الأهلي في الأبطال أو بيراميدز في الكونفدرالية، ولابد من أن نتكاتف".
وأكمل: "أزمتنا في مباراة الزمالك وسموحة في كأس التي تم وضعها في منتصف مباريات الدوري بالاضافة إلى إقامتها في الإسماعيلية".
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