عماد متعب: فايلر "اتبدل" بعد كورونا ومشكلته فى تغيير طريقة لعب الأهلى

يرى عماد متعب نجم الأهلي السابق أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قبل كورونا ليس بعد هو بعد كورونا ومشكلته في تغيير طريقة اللعب كثيرا والأهلي قبل كورونا ليس هو الأهلي بعد كورونا، معلقاً :"الفريق كان يقدم كرة ممتعة ولكن ظروف الإصابات والإيقافات تعطي عذر لأي فريق"، مشددا على أن حسم الدوري مسألة وقت وقد يكون الفريق تعجل في حسم اللقب.
وقال عماد متعب خلال تصريحات لبرنامج ملعب "اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "عماد متعب لا أستطيع في يوم من الأيام أن أهاجم الأهلي لأنه بيتي أو أهاجم محمود الخطيب لأنه مثل والدي".
استطرد: "حديثي عن التكريم بالأهلي أسيء فهمه وكنت أقصد به التكريم المعنوي وليس المادي لأنه سيحفز اللاعبين علي إنهاء مشوارهم بالأهلي، متابعا: "اعتزلت لأني مش هقدر العب في مكان غير الاهلي والاهلي سبب شهرتي وهو اللي غير حياتي واللي يزعلني أن جمهور الأهلي يزعل مني ولو حسيت أن الجمهور زعلان مني هقعد في البيت".
وتابع : "نيتي صفية واللي في قلبي على لساني ولكن فيه ناس مش حابة ده وعايزة توقع بيني ما بين جمهور الأهلي وبدأت اخد بالي من ده"
أضاف: "شرف لي ان اتولى منصب اداري في الأهلي وأخدم النادي الأهلي بكل قوة لأنه صاحب الفضل علي وانتظر فرصة في مكان أستطيع الاضافة فيه".
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