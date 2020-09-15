مرتضى منصور:انتهينا من ملف نادى القرن..ونتظلم من خصم 3 نقاط نهاية الموسم

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أنه تم الانتهاء من أعداد ملف قضية نادى القرن الأفريقي لإرسلها إلى المحامى الأجنبى المقرر تولية الملف مع الاتحاد الدولى لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة عقب العرض على مجلس إدارة النادى.
وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، أنه سوف يقدم أيضا ملف خاص بخصم الثلاث نقاط من فريق الزمالك فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم بسبب الظروف التى تعرض لها الفريق خلال توجه إلى ملعب المباراة فى لقاء القمة أمام الأهلى فى الدورى الممتاز .
وأشار مرتضى منصور أنه تم أيضا من الانتهاء من التصور النهائى لفرع الزمالك فى مدينة السادس من أكتوبر خلال الفترة المقبلة وعرضة على قناة النادى خلال الـ48 ساعة القادمين.
وقال مرتضى منصور، أنه سبق وقام بالدفاع عن أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، والترافع في قضيته بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.
وطالب مرتضى منصور، أحمد بلال بالهدوء والكف عن الهجوم على مصطفى محمد، وواصل: "ساندت أحمد بلال وأخرجته من السجن بعد الحكم عليه بعشرة سنوات، وكان لاعباً أساسياً في الأهلي خلال ذلك الوقت".
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