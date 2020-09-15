أمير عزمى مجاهد: والدى كان ملقبا بـ أبو الغلابة ووصانى بالفقراء.. فيديو

قال أمير عزمي مجاهد، لاعب ومدرب مساعد الزمالك السابق، إن والده أوصاه بالغلابة، مضيفاً أنه كان ملقبا بـ أبو الغلابة لاهتمامه بهم، مؤكداً أن هذا الاهتمام لن ينقطع. وأضاف خلال حواره لـ"تلفزيون اليوم السابع"، خلال الفقرة الرئيسية اليوم، حيث أعد الحوار محمد محسوب وأجراه تامر إسماعيل: "بفرح كل ما أفتكر إن والدي كان أحد أسباب سعادة ناس كتير لأنه راجل خدوم ومفيش حد طلب منه حاجة ومعملهاش".

وتابع قائلا: "حسيت حب الناس لوالدي ودوره من الناس اللي اتعاملوا معاه في كل حاجة، وكمان من الناس اللي بتدعيله في السوشيال ميديا، ومن الناس اللي بتتصل بيا بيعزوني ويقولوا ليا الكابتن عزمي عمل معانا كذا وكذا وأنا معرفهومش".

وواصل: "في فترة ذروة انتشار فيروس كورونا كنت بقوله يا بابا اقعد في البيت فكان بيرفض"، موضحاً أنه كان يقول له: "مينفعش أقعد وأنا عارف إن فيه ناس محتاجه مساعدتى"، مشيرا إلى أن المساعدات التى كان يقدمها والده للمواطنين كانت مادية ومعنوية وغير ذلك.

