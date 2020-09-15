بيراميدز يعوض أحمد حمودى عن الخطأ الإدارى بقيده فى الموسم الجديد

استقر مسئولو نادى بيراميدز على تعويض أحمد حمودى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، عن الخطأ الإدارة الذى أرتكب فى بداية الموسم الجارى، باكتمال قائمة الفريق دون أن يتم قيد حمودى، الأمر الذى أدى لحرمان اللاعب من الظهور مع بيراميدز منذ انطلاق الموسم، وأبعده عن المشاركة خلال تلك الفترة، ويكتفى فى الوقت الحالى حمودى بخوض تدريباته مع الفريق دون المشاركة فى أى مباراة رسمية لعدم قيده.

وقرر بيراميدز تعويض حمودى عن تلك الفترة، بقيده فى قائمة الموسم الجديد ومنحه فرصة الظهور مع بيراميدز، لاسيما أن الإدارة كانت تدرس فى البداية الاستغناء عن اللاعب عن طريق بيعه أو إعارته خاصة وإنه لم يشارك طول الموسم.

وتعاقد نادي بيراميدز مع أحمد حمودى خلال انتقالات الصيف الماضى فى صفقة انتقال حر بعد عدم قيده فى قائمة ناديه السابق الأهلي ليصبح لاعبا فى صفوف الفريق السماوى.

فى سياق آخر، نفى عمرو بسيونى، مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، دخول الإدارة مؤخرا فى مفاوضات رسمية مع أى من أسماء لاعبى أو مدربى الدورى المصرى، والذين تم تداول الحديث عنها فى وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، أوضح عمرو بسيونى أن النادى يحافظ على طريقته وأسلوبه فى التفاوض لضم أى لاعب جديد، ويتفاوض مباشرة مع اللاعب فى الفترة القانونية المسموح بها، واللاعب المرتبط بتعاقد يتفاوض مباشرة مع ناديه مثلما حدث فى جميع الصفقات الماضية.

وشدد مدير التعاقدات على أن الأمر ذاته ينطبق على المديرين الفنيين والمدربين، موضحا أن أى مدرب مرتبط بتعاقد مع نادى لن يتفاوض بيراميدز معه بأى حال من الأحوال، مشيرا إلى أن إدارة بيراميدز تكن كل احترام وتقدير للأسماء التى تم ذكرها وسائل الإعلام وارتباطها بمفاوضات مع النادي، ولكن الواقع يؤكد أن بيراميدز لم يدخل فى مفاوضات رسمية مع الأسماء التى طرحت من الدورى المصرى إعلاميا فى الفترة الأخيرة، وما حدث فإن هناك بعض الوكلاء يرشحون تلك الأسماء لإدارة التعاقدات بالنادى ثم نسمع فى الإعلام حديثا عن مفاوضات رسمية وتعاقد رسمي، وهو ما لم ولن يحدث هكذا.

وارتبط اسم نادى بيراميدز بالعديد من اللاعبين فى مقدمتهم محمد إبراهيم لاعب المقاصة، والمدريبن، وأبرزهم إيهاب جلال المدير الفنى لنادى مصر المقاصة، والذى سبق وأكد إن بيراميدز فتح معه خط مفاوضات معه منذ الأمس لتولى قيادته خلال المرحلة المقبلة وقال فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لسه مفكرتش ولم أجلس مع وكيل أعمالى لمناقشة عرض بيراميدز، وأخطرت وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة بتلقى عرض من بيراميدز ولن أرحل عن المقاصة بدون موافقتهم وبيراميدز يمتلك لاعبين رائعين وكذلك أمتلك لاعبين فى المقاصة لا يقلوا عنهم ومش مستعجل".

