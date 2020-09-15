5 خناقات شهيرة بين نجوم الساحرة المستديرة

كان البرازيلي نيما ردا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان من بين خمسة لاعبين تم طردهم من مباراة الجولة الافتتاحية للدوري الفرنسي، التي خسر فيها الفريق الباريسى بهدف نظيف من أوليمبك مارسيليا، بعد مشاجرته ورفاقه مع لاعبى مارسيليا، في واحدة من أعنف المشاجرات التي اندلعت في مباريات كرة القدم في العصر الحديث.

وكانت المشاجرة قد اشتعلت بين لاعبى باريس سان جيرمان ولاعبى مرسيليا في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث طرد الحكم جيروم بريسارد خمسة لاعبين من الفريقين بينهم النجم نيما ردا سيلفا بعد اندلاع مشاجرة عنيفة بينهم على أرض الملعب، بسبب جملة عنصرية قالها أحدهم للمهاجم البرازيلي.

ورغم أن مشاجرة النجم البرازيلي نيمار أحدثت ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام إلا أنها لم تكن الأولى من نوعها في تاريخ كرة القدم، ولكنها فقط انضمت لقائمة أبرز 5 مشاجرات بلطجية بين نجوم الساحرة المستديرة والتي يرصدها التقرير التالى.

فالنسيا ضد إنتر ميلان

اندلع شجار عنيف بين لاعبى فالنسيا وإنتر ميلان بعد أن ضمن فالنسيا مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. سدد كارلوس مارشينا ركلة على نيكولاس بورديسو لاعب إنتر بعد صافرة النهاية، مما أثار مشاجرة عنيفة خرج منها بورديسو مصابًا بكسر في الأنف بعد أن تعرض للكمة من ديفيد نافارو.



مشاجرة انتر ميلان وفالنسيا

دييجو مارادونا ضد أتليتيك كلوب

تلقى الأرجنتينى دييجو مارادونا معاملة قاسية طوال نهائي كأس الملك عام 1984، عندما كان يلعب بصفوف برشلونة، وبعد انتهاء المباراة لم ينتظر المشاغب الأسطورى الإجراءات القانونية، وسدد عددا من اللكمات العنيفة لميجيل سولا وأندوني جويكوتكسيا قائدى أتليتيك كلوب حينها.



مشاجرة مارادونا

جوي بارتون ضد مانشستر سيتي

بعد حصوله على البطاقة الحمراء بسبب اصطدامه بكارلوس تيفيز، حاول جوى بارتون "أخطر لاعب كرة قدم في العالم" الاشتباك مع لاعب أو اثنين من مانشستر سيتى، وواصل لاعب خط وسط كوينز بارك رينجرز المشاكرة بركل لسيرجيو أجويرو في ساقه وحاول توجيه ضربة رأس إلى فينسينت كومباني قبل أن يدخل إلى النفق لمغادرة الملعب.



مشاجرة جوى بارتون مع لاعبى مانشستر سيتى

مانشستر يونايتد وأرسنال

21 لاعبًا من الفريقين تورطوا في شجار، بدأ حين تدخل نايجل وينتربيرن، لاعب أرسنال، تدخل عنيف على لاعب يونايتد، دينيس إروين، ما أدى لاندلاع شجار استمر لمدة 20 ثانية بين لاعبي الفريقين، بعد ساعة من لقائهم، في معقل يونايتد، "أولد ترافورد"، عام 1990.

تسبب الشجار في إنذارين لوينتربيرن وليمبار، لاعبي أرسنال، فيما نجا يونايتد من أي عقوبات في الملعب. بعد المباراة، التي انتهت 1-0 لصالح المدفعجية، قرر الاتحاد الإنجليزي، تغريم الفريقين 50 ألف جنيه إسترليني، وخصم نقطتين من رصيد أرسنال ونقطة من رصيد يونايتد.



مشاجرة مانشستر يونايتد مع ارسنال

نيمار ضد أوليمبك مارسيليا

شهدت اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع لمباراة باريس سان جيرمان أمام أوليمبك ليون في افتتاحية الدوري الفرنسي، أحداثا مؤسفة من لاعبى الفريقين، بعدما اشتبكوا داخل أرضية الملعب، بسبب توجيه أحد لاعبى ليون عبارة عنصرية للناجم البرازيلي نيما ردا سيلفا، حيث أنه وصفه بالقرد، فاشتبك معه وتطورت المشاجرة لإشتباك عنيف بالإيدى بين عدد كبير من الفريقين، ليقرر حكم اللقاء طرد 3 لاعبين من باريس سان جيرمان، وهم البرازيلى نيمار، لايفن كورزاوا ولياندرو باريديس، ولاعبين من مارسيليا هما جوردان أمافى وداريو بينيديتو.