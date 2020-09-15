اتحاد الكرة يقيم احتفالية للمحترفين فى معسكر نوفمبر

تقيم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة احتفالية للاعبى المنتخب الوطنى المحترفين وتحديدا محمد صلاح وأحمد حسن كوكا وتريزيجيه على هامش معسكر الفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل، لخوض مباراتىّ توجو فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون، حيث فاز محمد صلاح بلقب الدورى الإنجليزى كأول لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز، ونفس الأمر لأحمد حسن كوكا فى الدورى اليونانى، بينما سيتم تكريم تريزيجيه وأحمد حجازى لجهود الأول فى الإبقاء على فريقه أستون فيلا فى الدورى الممتاز، وصعود ويست بروميتش للدورى الإنجليزى هذا الموسم.

ورغم تأخر الحفل بسبب عدم وجود معسكرات للمنتخب طوال الفترة الماضية على خلفية جائحة كورونا وصعوبة تواجد المحترفين فى مصر خلال الفترة الأخيرة وعلى رأسهم محمد صلاح، إلا أن اتحاد الكرة يتمسك باقامة الاحتفالية فى نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تكريم أسماء اللاعبين الذى حققوا إنجاز دخول نادى المائة بوضع أسمائهم على جدران اتحاد الكرة ضمن عمليات التطوير والتجديد بمقر الجبلاية بالجزيرة، بعد التعاقد مع إحدى الشركات لتطوير مدخل مقر الجبلاية، واللاعبون المصريون فى نادى المائة هم: حسن الشاذلى وحسام حسن والسيد الضظوى ومصطفى رياض ومحمود الخطيب وأحمد الكاس وعبد الله السعيد ومحمد أبو تريكة وجمال عبد الحميد.

وبدأ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إجراء بعض التعديلات على مبنى الجبلاية والاستعانة بإحدى الشركات لتطوير بهو الاتحاد ووضع صور لقمصان منتخب مصر، إلى جانب وضع صورة لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، ضمن إجراءات التكريم التى يجهزها اتحاد الكرة لمحمد صلاح بعد تتويجه بلقب البريميرليج.

فيما طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر خوض ودية للفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل فى حالة موافقة اتحاد الكرة، على منح المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فترة إضافية فى شهر نوفمبر المقبل لعمل معسكر طويل قبل مباراتىّ توجو فى الجولتين الثالث والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون.



