المصرى البورسعيدى يواصل انتصاراته ويهزم الحدود بهدفى وادى وأموتو

حول المصرى البورسعيدى تأخره بهدف فى الشوط الأول أمام حرس الحدود إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة عشر للدورى ليرتفع رصيد الفريق البورسعيدى إلى 28 نقطة بينما تجمد رصيد الحدود عند 26 نقطة .
تقدم أحمد شرويدة بالهدف الأول لحرس الحدود فى الدقيقة 26 من عمر المباراة ، وتعادل الفلسطينى محمود وادى للمصرى فى الدقيقة 61 ، قبل أن يسجل البديل النيجيرى أوستن أموتو الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع .
جاءت المباراة قوية من كلا الفريقين ، استطاع فيها لاعبو حرس الحدود السيطرة على مجريات الشوط وإحراز هدف السبق ، إلا أنهم فشلوا فى استغلال التقدم فى الشوط الثانى خاصة بعد التغييرات التى أجراها على ماهر المدير الفنى للمصرى والتى أدت فى النهاية لتحقيق المصرى لثلاث نقاط غالية فى مشواره نحو الهروب من قاع جدول الدورى .
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