مواجهات قوية فى الجولة الختامية بدورى سيدات اليد

تقام اليوم، الثلاثاء، مواجهات مهمة فى إطار الجولة الختامية بدورى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020، حيث يلتقى كل من الشمس أمام الأهلى، والمعادى مع سبورتنج، والزمالك مع الجزيرة، وسموحة مع الطيران، حيث يتصدر الشمس الترتيب برصيد 37 نقطة يليه الأهلى برصيد 35 نقطة .

وفى حالة فوز الأهلى على الشمس سيتم اللجوء إلى مباراة فاصلة بين كلا الفريقين، أما فى حالة فوز الشمس أو التعادل سيتوج بطلا.

وشهدت الجولة قبل الأخيرة بدورى سيدات كرة اليد التى أقيمت السبت الماضى، فوز الأهلى على سبورتنج 26/ 20، ووتعادل سموحة مع الجزيرة بنتيجة 27/27، وفوز الشمس على الزمالك بنتيجة 29 / 26 .

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

