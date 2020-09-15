تعرف على تفاصيل أغانى فيلم "مش أنا" لـ تامر حسنى

انتهى النجم تامر حسنى من تسجيل 3 أغانى جديدة ضمن أحداث فيلمه الجديد "مش أنا"، المقرر طرحه قريبا فى السينمات، الأولى تحمل اسم "بحبك"، من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما، والثانية أغنية تحمل اسم "قد الفراق" من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع إسلام زكي، والثالثة تحمل اسم"غربتى"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع توما، كما أيضا انتهى الموزع عادل حقي من الموسيقى التصويرية لفيلم.

كما أوشكت المخرجة سارة وفيق على الانتهاء من مونتاج ومكساج فيلم "مش أنا"، الذى يقدم بطولته تامر حسنى، حيث يدرس صناعه حالياً طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكداونى، سوسن بدر، حلال شيحة، وآخرون، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.

يشار إلى أن تامر حسنى طرح كليب جديد بعنوان "اختراع" مع المطرب محمود العسلى، ولاقى نجاحاً كبيراً، وحصل على مشاهدة كبيرة تخطت 16 مليون مشاهدة منذ طرحه، وكلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى، كما يعد الكليب التجربة الأولى في الإخراج لتامر حسنى.