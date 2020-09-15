الأهلي يغلق ملف الاتحاد ويبدأ التفكير فى مباراة المقاصة

أغلق الجهاز الفني ملف مباراة الاتحاد السكندري أمس في بطولة الدوري وبدأ الجهاز يستعد لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، وهي من أقوى المواجهات التى يخوضها المارد الأحمر هذا الموسم لا سيما في ظل المستوى المُتميّز الذي يُقدمه الفريق الفيومي خلال الفترة الأخيرة، تحت قيادة مدربه إيهاب جلال ، ويرغب الاهلي بتحقيق الفوز لمواصلة نتائجه القوية وانتصاراته هذا الموسم ويشاهد فايلر عدة مباريات للفريق الفيومي من أجل دراسته جيداً قبل اللقاء المرتقب بينهما.

من ناحية أخرى، استفسر مسئولو الأهلى من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، عن موقفه بشأن العروض التى تلقاها عمار حمدى لاعب الفريق المُعار لنادى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجارى، حيث تلقى اللاعب مؤخراً عدة عروض من أندية محلية وخارجية

ويرغب الأهلى فى معرفة موقف المدرب السويسرى من العروض الأخيرة، ومنها العرض التركى الذى طلب استعارة اللاعب بنية البيع النهائي، خاصة أن اللاعب يرغب فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف الخارجي، رافضاً فكرة الإعارة مرة أخرى لأندية محلية، بعدما سبق وقام الأهلى بإعارة اللعاب لنادى الإتحاد السكندرى قبل تجربة طلائع الجيش.

عمار حمدى كشف عن رغبته فى الرحيل لأوروبا لكن القرار الأخير سيكون فى "يد" إدارة الأهلى التى تملك حق تقرير مصير اللاعب الذى يرغب فى الانتقال لأى نادٍ يشارك معه فى المباريات حتى يحافظ على حظوظه فى المنتخب الأولمبى الذى سيُشارك فى أولمبياد طوكيو الصيف المقبل التى تم تأجيلها من الصيف الحال للمقبل بسبب "جائحة" كورونا ، وقال عمار حمدى، إن مسئولى الأهلى تحدثوا معه بعد مباراة القمة حيث طلب الأهلى عودته عقب مباراة القمة فى الدورى الممتاز.