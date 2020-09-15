الشناوى : ركلة جزاء الاتحاد السكندري "صحيحة".. وفتحى يستحق الإنذار

يرى أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أن أحمد فتحي لاعب الأهلي يستحق إنذار في كرة عرقلة كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري لأنه عطل هجمة واعدة.
قال خلال تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورتس: في ركلة جزاء الاتحاد السكندري لو أحمد فتحي اللي نجح في لعب الكرة يبقى لا تستحق ركلة جزاء ولكن محمود رزق من لعب الكرة والمخالفة موجودة من أحمد فتحي وركلة الجزاء صحيحة وهناك قمة التهور من فتحي.
تابع: "لعبة عرقلة حمدي فتحي غير واضحة وحكم الفار لم يحضر له لقطة واضحة وفي تقديري أن الشد فيه جزء على الخط وبالتالي تعتبر ركلة جزاء".
أردف: كنا في عجالة لاستخدام الفار والوقت الذي تدرب فيه الحكام قليل ويحتاج لوقت من 6 إلى 9 شهور.
وتعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء ، الاثنين، بإستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.
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