مدافع الاتحاد يدخل العناية المركزة في تدخل أحمد فتحي.. ويجرى جراحة بعد قليل

يخضع مدافع الاتحاد السكندرى محمود رزق لعملية جراحية فى الأنف عقب تعرضه لكسر ونزيف حاد ويتواجد رزق الآن فى إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وخضع اللاعب لأشعة مقطعية على الوجه والمخ للاطمئنان على عدم وجود أى إصابات داخلية، ومن المنتظر إجراء جراحة تجملية فى تمام الثالثه عصرا.

وكان دكتور عمرو الاشلم طبيب الفريق قد أكد غياب اللاعب لمده لا تقل عن ٦ اسابيع ،وقام الجهاز الفنى بالاطمئنان على اللاعب، كما أجرى محمد مصيلحى رئيس النادى عدة اتصالات للاطمئنان على رزق، خاصة بعد حالة الهلع التى أصابت الجميع باستمرار النزيف من الأنف والفم لساعات مبكره من صباح اليوم.



وكان رزق قد اصيب فى احدى الكرات داخل منطقه جزاء الاهلى من قدم احمد فتحى لاعب الاهلى واحتسب ابراهيم نور الدين ضربه جزاء للاتحاد، أهدرها أحمد رفعت.



ومنح طلعت يوسف اللاعبين راحه ٢٤ ساعه اليوم على ان يعود الجميع للتدريبات استعداد للمقاولون العرب فى الاسبوع ٢٨ من عمر الدورى .

واحتسب إبراهيم نور الدين حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندرى، بعد تدخل فتحى ورزق، فى الدقيقة 62، إلا أن أحمد رفعت أهدرها، لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين ليتأجل حسم الأهلي لبطولة الدوري الممتاز حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً ويرفع الأهلي رصيده إلى 72 ويبقي في القمة ويرفع الإتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقي في المركز الخامس.



