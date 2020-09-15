عماد متعب: "أنا لو والد صالح جمعة هحبسه في البيت"

تشهد الفترة الحالية غموض مصير صالح جمعة فى النادى الأهلى سواء باستمراره أو رحيله، فى ظل الأزمات التى يرتبط بها اسم اللاعب، وآخرها حادث التصادم الذى تم إخلاء سبيله فيه بعد التصالح مع الطرف الآخر، بالإضافة إلى عدم اعتماد الجهاز الفنى عليه فى الفترة الأخيرة نظرا لزيادة وزنه، وخرج عماد متعب لاعب الأهلى والمنتخب السابق، وانتقد تصرفات صالح جمعة، وعدم مبالاة اللاعب بما يدور حوله، وعدم التخطيط بمستقبله، وكشف متعب أنه نصح صالح كثيرا بالاهتمام بنفسه، خاصة أنه يمتلك إمكانيات فنية عالية.

وقال متعب، فى تصريحات لـ أون تايم سبورت، إنه إذا كان ولى أمر صالح جمعة وله حكم عليه سيقوم بحبسه في المنزل وعدم الخروج إلا للتدريب فقط، قائلا "استنفذت جميع نصاحي مع صالح جمعة ولو ليا حكم عليه هحبسه في البيت وميطلعش غير على التدريب ونصيحتي الأخيرة يا صالح ركز في شغلك وركز في مصلحتك الناس بتحبك، انت المفروض تموت نفسك لما تقعد على الدكة ، انت بتخسر الناس يوم بعد يوم".

وأَضاف نجم الأهلى السابق أنه قبل أن يترك كرة القدم بلقلعة الحمراء حرص على أن يكون صالح جمعة معه في نفس الغرفة حتى يقدم له النصائح وهو ما انعكس على أداء اللاعب وكان أفضل من الآن، ويشارك أكثر، فرغم أنه طيب و"غلبان جدا" إلا إن دماغه فى حتة تانية.

واختتم متعب حديثه أن عبد الله جمعة شقيق صالح مثال للالتزام ومجتهد والجميع طالب بانضمامه للمنتخب، وياريت صالح يبص له.

