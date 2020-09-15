معجزة طاولة الأهلى تعتذر للجماهير بعد الهزيمة من الزمالك

اعتذرت هنا جودة لاعبة منتخب الطاولة عن هزيمتها فى منافسات دورى السيدات، مع ناديها، أمام المنافس التقليدى الزمالك، فى البطولة التى أقيمت بالإسماعيلية خلال الساعات الماضية، ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الرسمية اعتذارا إلى جماهير الأهلى كتبت فيه "بعتذر لكل جماهير النادى الأهلى إنى كنت غير موفقة فى ماتش دورى السيدات مع فريق نادى الزمالك ... وخسرت الماتشين من اللاعبة هند فتحى ٣ -٢ ... واللاعبة فرح عبد العزيز ٣-١، حاولت أكون قد المسئولية ولعبت وقاتلت لآخر لحظة ... لكن للأسف لم أكن موفقة ...الرياضة طول عمرها مكسب وخسارة .... وإن شاء الله يكون فى دراسة لأسباب هذه الخسارة ويكون فى عودة بقوة للبطولات والمكسب ...شكرا جزيلا لدعمكم".

وتعتبر هنا جودة معجزة تنس الطاولة، نظرا لتفوقها على لاعبين أكبر منها سنا فى البطولات رغم أنها لم تكمل سوى عامها الـ 12، والموسم الماضى تغلبت على فرح عبد العزيز 27 عاما، وتوجت ببطولة الجمهورية للدرجة الأولى، بنتيجة 3/0.

يذكر أن الطفلة هنا حصدت الكثير من البطولات والألقاب الخاصة بها، وآخرها تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى، كما حققت الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق فى تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية.



هنا جودة



