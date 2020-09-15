تبرعات ملاك "أوراكل" لحملة ترامب تثير شكوك حول اقترابها من ضم تيك توك

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن أزمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تطبيق "تيك توك" الصيني أدت إلى فائدة واضحة لاحد أكبر الداعمين السياسيين لولاية ثانية لترامب في البيت الأبيض.

وفي الوقت الذي تسعى فيه شركة أوراكل للحصول على موافقة الولايات المتحدة على شراكة تاريخية مع تيك توك يقول الخبراء إن الأسئلة ستكثف حول علاقة ترامب السياسية مع رئيس الشركة والمؤسس المشارك لاري إليسون الذي يعد أحد أغنى الرجال في العالم وداعم وممول لحملة إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية وعرض على المانحين الذين دفعوا 100 ألف دولار فرصة للعب الجولف مع ترامب.

ولن يقتصر التدقيق على إليسون فقط، حيث يجمع الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل سافرا كاتز علاقات وثيقة مع ترامب وقد تبرعت بأكثر من 130 ألف دولار لجهود إعادة انتخابه هذا العام ، وفقًا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

ووفقا للتقرير أثار ترامب جدلا الشهر الماضي عندما أيد احتمال إبرام صفقة تشمل تيك توك واوراكل، وفي ذلك الوقت، كانت ميكروسوفت وأوراكل تتنافسان للاستحواذ على تيك توك مع اعتبار مايكروسوفت الأقرب للفوز بالصفقة خاصة وأنه يرى الكثير من الخبراء أن شركة أوراكل تفتقر إلى الخبرة في خدمات المستهلك ولا تقدم أي منتجات في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.

لا يزال يتعين مراجعة شراكة اوراكل المقترحة مع تيك توك من قبل حكومة الولايات المتحدة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه المناقشات ستحل قبل دخول حظر إدارة ترامب على التطبيق حيز التنفيذ في 20 سبتمبر، رغم أن وزير الخزانة قال إن الحكومة ستدرس الصفقة هذا الأسبوع.

وردا على سؤال مباشر عما إذا كانت علاقات إليسون مع ترامب كانت عاملا في محادثات الصفقة المقترحة، أصر شخص مطلع على المفاوضات على أن ذلك كان "قرارا تجاريا وليس قرارا سياسيا".

ومع تقدم مفاوضات Oracle-TikTok ، سلطت بعض التقارير الضوء على كيفية قيام مايكروسوفت ببناء علاقاتها الخاصة مع إدارة ترامب، ومع ذلك ، قال خبراء إن اتصالات مايكروسوفت لا تضاهي اتصالات إليسون رئيس اوراكل.

وقال خبراء آخرون إنه على الرغم من أن علاقات إليسون مع ترامب ربما أعطت أوراكل ميزة ، إلا أن الاقتراح لا يزال يجب أن يحل بشكل كاف مخاوف الأمن القومي للحكومة الأمريكية



