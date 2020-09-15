البرلمان يوافق على عودة الجماهير إلى الدورى الإنجليزى فى أكتوبر

لا يزال المشجعون الإنجليز مستعدين للعودة إلى الملاعب الرياضية في شهر أكتوبر المقبل على الرغم من الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء المملكة، وجاء ذلك في خطاب من نائب البرلمان نايجل هادلستون، الذي يعمل في وزارة الثقافة والإعلام والرياضة ونشرت صحيفة "ميرور" الرسالة التي قال فيها لوزير الرياضة السابق تريسي كراوتش أن المشجعين سيعودون إلى ملاعب الدوري الإنجليزى الممتاز وغيرها من أماكن النخبة الرياضية بأعداد محدودة من 1 أكتوبر فصاعدًا.

وأوضحت الصحيفة أنه حذر من أن الخطط تعتمد على "ظروف صحية عامة أوسع" ونجاح الأحداث التجريبية الجارية، وذلك بعد منع المشجعين من الحدث التجريبي المقترح في مباراة دوري الدرجة الثانية بين كامبريدج وكارلايل في نهاية الأسبوع الماضي، لكن النائب يصر على أن المزيد من الأحداث التجريبية ستقام قبل عودة المشجعين التي تخضع لرقابة شديدة الشهر المقبل.

وكتب هادلستون: "تريد الحكومة عودة المتفرجين إلى الأحداث الرياضية في أسرع وقت وبأمان قدر الإمكان.. ولقد أحرزنا تقدمًا مهمًا في تنظيم سلسلة من الأحداث التجريبية والاختبارية عبر الرياضات المختلفة مع المزيد لمتابعة."

وتابع: "سيستمر البرنامج التجريبي طوال شهر سبتمبر، وسيقتصر على 1000 شخص كحد أقصى. كما ستتم مراجعة نجاح هذه الأحداث قبل الموعد الحالي في 1 أكتوبر لإعادة فتح أبواب الجماهير المتباعدة اجتماعيًا في ظل ظروف كورونا آمنة على نطاق أوسع إذا سمحت ظروف الصحة العامة بذلك."



