التشكيل الرسمي لمباراة الدحيل ضد الشارقة فى دوري أبطال أسيا

كشف كلاً من وليد الركراكي وعبد العزيز العنبري مدربا الدحيل القطري والشارقة الإماراتى، التشكيل الأساسى للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا. وجاء تشكيل الدحيل والشارقة في المباراة كالأتى..

تشكيل الدحيل والشارقة ويحتل فريق الدحيل القطري المركز الثاني بالمجموعة الثالثة وفى رصيده 3 نقاط خلفاً للمتصدر التعاون صاحب الـ 6 نقاط، فيما يأتي الشارقة بالمركز الثالث بنقطة واحد وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الرابع بيرسبوليس.



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