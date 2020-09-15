الشعب يريد السيسي.. المصريون يردون على تحريض الإخوان برسائل دعم للرئيس

يحرص المصريون دائما على أن يكونوا الحائط والسد المنيع أمام مؤامرات جماعة الاخوان الإرهابية، وتحريضهم المستمر على الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، فمع كل خطوة تأمرية تخطوها الجماعة الإرهابية ضد مصر يقف المواطنين لدعم رئيسهم، ورفض أى محاولة فاشلة يائسة من الإخوان تريد بهم العودة إلى ما كان قبل ثورة 30 يونيو، وتبقى المشروعات القومية والإنجازات التى نفذها ويشرعها فى استكمالها الرئيس صاحبة دعم المصريين له أمام الإرهاب.



هاشتاج لدعم السيسى

وتصدر هاشتاج "الشعب يريد السيسى" ترند "تويتر" فى مصر خلال الساعات الماضية، لتوجيه رسالة إلى الجماعة الإرهابية بأن المصريين يريدون الرئيس عبد الفتاح السيسى ويرفضون أى محاولة لعرقلة مشروعه القومى، وقال مغرد: "أهل الشر حبوا يعملوا مؤامرة علي مصر في نهر النيل حاليا إثيوبيا بتغرق والشعب هناك مولعها محدش بيتأمر عليك وينجح لأنك صادق وأمين وبتحب الخير للكل، قلبك كله طيبة وحب لكل الشعوب الله يساعدك يا ريس علينا أحنا، مشاكلنا كثيرة لكن أنت قدها إن شاء الله".



الشعب يريد السيسى



هاشتاج يدعم السيسى

ودعم مغرد ثان الرئيس أمام محاولات الإخوان التحريضية قائلا: "أيوة عاوزينه ومش هنستغنى عنه وهنحارب معاه لحد ما يلم كل الخونة، علشان مصر تنضف للأبد موتوا بغيظكم"، فيما اكتفى مغرد آخر بنشر صور تجمع جانب من إنجازات الرئيس فى البنية التحتية وشبكة الطرق التى يشرع فى تنفيذها الرئيس السيسى منذ توليه الرئاسة.



جانب من هاشتاج دعم السيسى



انجازات الرئيس فى الطرق والبنية التحتية

ووجه مغرد رسالة للرئيس السيسى قائلا: "بنحبك لإخلاصك لوطنك حميت مصر من الأشرار رجعت لمصر الاستقرار شلت شلة الخراب بنيت وعمرت ما خربة الأوغاد بنثق فيك وبنحبك لصدقك معنا بتضرب الفساد المعشش فى مصر منذ أربعون عام"، وقال مغرد أخير: "بنحبك ياريس وتحيا مصر وكلنا ادينا في ايد بعض هنقضى على الخرفان كلنا واحد".



هاشتاج الشعب يريد السيسى

وكانت هناك دعوات تحريضية ضد الدولة المصرية تقودها جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أنها دائما تتحطم أمام صخرة العمل الجاد والإنجازات التي لمسها الموطن المصرى من مشروعات عملاقة فى كافة المجالات، حيث رد المصريين على تلك الدعوات من خلال هاشتاج "الشعب يريد السيسى".

وعبر المصريون من خلال هاشتاج "الشعب يريد السيسى" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، خلال الأيام الماضية، عن دعمهم للرئيس السيسي فى صد محاولات جماعة الإخوان الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى.

