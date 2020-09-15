السلطات اليونانية تعتقل 5 أشخاص مشتبه بتورطهم فى حريق مخيم موريا

ألقت السلطات اليونانية القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم بتهمة إضرام سلسلة من الحرائق في مخيم موريا للاجئين بجزيرة ليسبوس الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية أن المشتبه بهم جميعهم أفغان بينهم قاصران غير مصحوبين بذويهم، وقد تم اعتقال أحدهما في بييريا شمالي اليونان، ونقله إلى مخيم هناك عقب حريق اندلع في مخيم موريا الأربعاء الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الضباط الذين يحققون في الحرائق التي نشبت في مخيم موريا، استعانوا بلقطات من كاميرات المراقبة في المخيم وشهادات الشهود عندما ألقوا القبض على المشتبه بهم الخمسة، ويجرى البحث عن مشتبه به سادس.

وأدعى مسئولون بأن سكان في المخيم هم من أشعلوا النيران عقب اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا وإخضاع المخيم للإغلاق.



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