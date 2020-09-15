اتحاد الطائرة يعلن موعد الجمعية العمومية فى اجتماع السبت

كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة عن عقد إجتماع للمجلس السبت القادم بدلا من غدا الأربعاء ، لتحديد موعد الجمعية العمومية الغير عادية لتغيير بع بنود اللائحة و مناقشتها مع الأندية .
وأنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضي والكاراتيه التقليدي، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقي تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.
كما قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، صرف الدفعة الثالثة من متأخرات الحكام ، نظرا للظروف التى تمر بها أسرة التحكيم والكرة الطائرة طوال الفترة الماضية بسبب إيقاف النشاط نظرا لجائحة كورونا قبل عودته مجددا .
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