المعارض الروسى نافالنى يعتزم العودة لبلاده بعد العلاج فى ألمانيا

أكدت كيرا يارميش الناطقة الصحفية باسم المعارض الروسي أليكسي نافالنى، أنه يعتزم العودة إلى بلاده بعد الانتهاء من العلاج في ألمانيا.

وقالت يارميش - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - "منذ الصباح يتواصل معي الصحفيون سائلين عما إذا كان صحيحا أن أليكسي يخطط للعودة إلى روسيا.. أتفهم سبب السؤال، لكن مع ذلك استغرب أن يظن أحد بخلاف ذلك، ومرة أخرى أؤكد للجميع أنه لم يتم النظر قط في أي خيارات أخرى".

وكان مسؤول أمني ألماني رفيع المستوى قد قال، في وقت سابق، "إن نافالني لا يخطط للهجرة إلى ألمانيا، ويريد العودة إلى وطنه لمواصلة نشاطه".

وكانت صحة نافالني قد تعرضت لتدهور حاد وهو على متن طائرة في رحلة داخلية إلى موسكو، وأدخل بشكل طارئ إلى مستشفى في مدينة أومسك، قبل نقله للعلاج في ألمانيا، التي قالت لاحقا إن خبراءها توصلوا إلى استنتاج مفاده أن نافلني تم تسميمه بمادة من مجموعة "نوفيتشوك".

