الحكومة البريطانية تفوز بتصويت على مشروع قانون بشأن بريكست

حصل مشروع القانون المثير للجدل الذي تقدمت به حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن إلغاء جزء من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، على تأييد مجلس العموم في تصويت جرى الليلة الماضية؛ ليجتاز بذلك أول عقبة برلمانية أمامه؛ وفقا لما أفادت به صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اليوم /الثلاثاء/.

وقالت الصحيفة أن تمرير مشروع قانون السوق الداخلي تم بأغلبية 340 صوتًا، مقابل 263 في قراءة ثانية في مجلس العموم، دلك وسط تمرد من نواب حزب جونسون- حزب المحافظين- حيث صوت اثنان من نواب المحافظين ضد مشروع القانون، بينما لم يدل 30 آخرون بأصواتهم، متوقعة إجراء المزيد من عمليات التصويت الحاسمة على مشروع القانون الأسبوع المقبل.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد حث حزبه من قبل على دعم مشروع القانون في مجلس العموم، لكن نواب محافظين كبار حذروا من أنهم لن يستطيعوا دعم مشروع القانون في شكله الحالي، بعد أن أقر وزير في الحكومة الأسبوع الماضي بأنها قد تنتهك القانون الدولي، وكان من بين هؤلاء وزير الخزانة السابق ساجد جاويد والمدعي العام السابق جيفري كوكس.

وكانت المفوضية الأوروبية قد دعت بريطانيا إلى حذف أجزاء من مشروع القانون خلال محادثات أزمة عقدت الأسبوع الماضي بشأن خطة جونسون. وكان جونسون قد تعهد الأسبوع الماضي بإنهاء المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول منتصف أكتوبر، واعتبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق سيكون "نتيجة جيدة" لها.

