تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابى قد يتعطل لهذا السبب

كشفت تقارير صحفية عن ثقة نادى ريال مدريد الإسبانى فى التعاقد مع اللاعب كيليان مبابى مهاجم ونجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام المقبل 2021، ويرتبط مبابى بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022 وستتحرك الأندية الكبرى فى أوروبا للتعاقد مع المهاجم الفرنسى.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن ريال مدريد يعلم تمامًا أن رغبة مبابى هي اللعب للملكى ولا يُفضل الانتقال إلى نادٍ آخر في المرحلة المُقبلة من مسيرته المهنية، إلا أن العقبة التي ستواجه ريال مدريد هي الاتفاق مع إدارة نادى العاصمة الفرنسية باريس على السعر الذى سيرحل به مبابى عن ملعب حديقة الأمراء في صيف 2021.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة لن تكون بنفس السعر التى كانت عليه لو تمت هذا الصيف، حيث كان يُمكن أن تصل إلى 300 مليون يورو لكنها سوف تتراوح بين 120 إلى 150 مليون يورو، وهو ما لن يتم الاتفاق عليه بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان بسهولة.

المعروف أن الريال لم يتعاقد مع أى لاعب هذا الصيف بسبب تقليل رواتب اللاعبين والأزمة المادية التي تسببت فيها أزمة فيروس كورونا، مما دفع النادي لبيع اللاعبين فقط وهو ما سيجمع منه ما يُقارب الـ150 مليون يورو، ما سيجعله يمتلك السيولة الكافية لإتمام الصفقة، بل وتدعيم الفريق بصفقات أُخرى كبيرة.

