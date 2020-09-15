الزمالك يختبر عبد الله جمعة طبيًا لتحديد موقفه أمام أسوان

يخضع عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للزمالك، لاختبار طبى اليوم الثلاثاء، على هامش التدريبات لتحديد مدى إمكانية مشاركته فى المران للتواجد من عدمه فى اللقاء المقبل أمام أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

وتغيب عبد الله جمعة عن الزمالك فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد، ليتصدر قائمة هدافى الأبيض فى الدورى الممتاز هذا الموسم، برصيد 9 أهداف.

وبعد فوز الزمالك على الإنتاج الحربى يحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبوه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا.

