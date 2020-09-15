كواليس غرفة الملابس.. عندما كلفت تحية الجماهير أبو مسلم السقوط فى عمق 3 أمتار

دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا، اليوم، مع بطولة كأس العالم للشباب فى الأرجنتين والتى حصل فيها منتخبنا الوطنى على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى أحد أهم إنجازات الكرة المصرية على مدار تاريخها، وبالتحديد بعد مواجهة مصر وأورجواى فى الدور ربع النهائى والتى حسمها الفراعنة لصالحهم لتطلب الجماهير قميص أحمد أبو مسلم نجم منتخبنا فى وقتها، والذى سرعان ما توجه ناحية الجماهير وقام بعبور الحاجز الإعلانى، حيث ظن أن خلفه أرض كما هو الحال فى مصر إلا أنه فوجئ بسقوطه فى حفرة عمقها 3 أمتار وكاد أن يموت جراء السقوط قبل أن يتدخل رجال الإنقاذ ويوفرون مصعدا لإنقاذه.



