أكاذيب مرتزقة إبليس.. فيديو جديد يفضح أساليب الجماعة الإرهابية في تزييف الحقائق.. ويكشف تضليل قنوات الإخوان لتغييب الوعى وإحباط ...

رصد فيديو جديد ضمن حملة "أكاذيب مرتزقة إبليس"، ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية وسعيهم الدائم لتشويه صورة الدولة المصرية وقلب وتزييف الحقائق.
وكشف الكاتب الصحفى خالد الكيلانى عبر الفيديو، أساليب قنوات الإخوان الإرهابية لتغييب الوعى وإحباط الروح المعنوية لدى المصريين.
وقال الكيلانى، إنه عندما يتم الإعلان عن تنفيذ مشروعات قومية سيطلقون عليها "فنكوش"، أما في حالة نجاح تلك المشروعات سيتهمون القائمون على إدارة شئون البلاد بإهدار المال العام، لافتا أيضا إلى أنهم يتلاعبون بالعملة الأجنبية ويتهمون الدولة بالفشل عندما تنخفض قيمة الجنيه، ولو ارتفعت سيقولون أنها "لعبة".
وتابع الكيلانى: "قناة السويس الجيدة هنقول عليها ترعة ولو نجحت هنقول مشروع قديم وانت سرقت فكرته، هضرب الأكمنة ونتهمك بالفشل الأمني ولو حدثت مواجهات وتم قتل الإرهابيين سنتهمك بتصفية المعارضة"، مضيفا: "سنرسل أبناؤنا إلى داعش ونروج لاختفائهم قسريا ولو اتفضحوا هنقول انضموا لداعش بسبب حكمك، هننشر الشائعات ولو حاسبتنا هنتهمك بتكميم الأفواه ولو إعلامك رد على الأكاذيب هنقول تطبيل".
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