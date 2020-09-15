التنبيه عقوبة رئيس حي استخدم السيارة الحكومية في أغراض شخصية

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 5 مسئولين بأحد الأحياء بمحافظة بورسعيد، باستخدام 2 من رؤساء الأحياء السيارة الحكومية في أغراض شخصية، وتوصيلهما بها إلى منزلهما خارج المحافظة بالمخالفة للتعليمات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة رئيسى حى بعقوبة التنبيه أحدهما حالي والآخر سابق ، وخصمت أجر ٣٠ يومًا من راتب مدير النقل الميكانيكي سابقًا بالحي المذكور، ومدير جراج ، وغرمت مدير نقل ميكانيكى سابق بحى آخر بغرامة تعادل الأجر الوظيفي.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول بصفته رئيس حي ، استخدم السيارة الحكومية عام ٢٠١٧ في الانتقال إلى محل إقامته والعودة بها بالمخالفة للقواعد المنظمة ، ونفس الاتهام تم توجيهه للمحال الثانى والذي يعمل رئيسًا لحي آخر بمحافظة بورسعيد .

أما المُحال الثالث قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استخدام الأول السيارة الحكومية في غير الغرض المصلحي ، والرابع والخامس قعدا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال استخدام الثاني بصفته رئيس حى السيارة الحكومية في غير الغرض المصلحي .

وثبت للمحكمة ، أن رئيس الحي كان يبلغ السائق بتوصيله من محل عمله بالحي في بورسعيد إلى محل إقامته بمدينة قها بمحافظة القليوبية في نهاية عمل يوم الخميس ثم يرجع بالسيارة إلى جراج الحي، ثم يعود إليه مرة ثانية في مساء السبت التالي أو فجر الأحد ليقوم بتوصيله من مدينة قها إلى محافظة بورسعيد، وذلك طوال فترة عمل المحال رئيسا للحي في الفترة من فبراير 2017وحتى إبريل 2017، ولما كان هذا المسلك من جانب المحال الأول يعد إخلالا منه بواجبات وظيفته التي تحتم عليه الالتزام بالتعليمات التي تقضي بعدم استعمال السيارة المصلحية المخصصة له خارج نطاق المحافظة التي يؤدي عمله بها لأغراض شخصية، وذلك حفاظا على المال العام ، ونفس الإتهام كان يقوم به رئيس الحي الثانى ، من خلال إبلاغ السائق بتوصيله لمنزله خارج المحافظة.