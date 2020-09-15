شاهد طاولة توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل بحديقة البيت الأبيض

نشرت سفارة إسرائيل فى واشنطن، صورة لطاولة السلام التى ستشهد الليلة، توقيع اتفاقيتى السلام الإماراتية الإسرائيلية واتفاق تأييد السلام البحرينية الاسرائيلية، فى حديقة البيت الأبيض.

يأتى ذلك بينما بدأت الوفود المشاركة في مراسم توقيع «إتفاق السلام» بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد الإتفاق بين المنامة وتل أبيب من جهة خرى، في التوافد على البيت الأبيض.

ووصل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى البيت الأبيض، على رأس وفد، ليمثل الجانب الإماراتي في التوقيع على المعاهدة، حيث كان في استقباله الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وفي وقت سابق، وصل وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ليشارك في توقيع اتفاقية إعلان تأييد الإتفاق مع إسرائيل.

وعقد وزيرا خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد والبحرين عبد اللطيف الزيانى اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قبل عقد اتفاق السلام مع إسرائيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت السابق ذكرت قناة العربية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.

وسيمثل الجانب الإسرائيلي في التوقيع على المعاهدة، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

